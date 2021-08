Manchester United : Amad Diallo finalement vers le Feyenoord

Annoncé avec insistance du côté de Sheffield United, qui avait terminé 20ème du dernier exercice en Premier League, Amad Diallo devrait finalement passer la saison 2021-2022 aux Pays-Bas. Selon les informations de The Athletic, le Feyenoord Rotterdam est en négociations avancées avec Manchester United pour se faire prêter l'ailier international ivoirien (3 capes, 1 but). Le prometteur élément offensif des Red Devils, recruté lorsqu'il évoluait à l'Atalanta Bergame pour environ 21 millions d'euros (hors bonus), devrait donc aller s'aguerrir en première division néerlandaise.

D'autant plus que le secteur offensif pléthorique de MU ne lui permettrait pas d'avoir énormément de temps de jeu en Angleterre. «Oui, je m'attends à ce qu'Amad soit prêté. Ce n'est pas certain à 100% mais nous avons un accord là-dessus. Je n'ai pas encore besoin de dire de quelle équipe il s'agit, mais nous avons trouvé un endroit qui enthousiasme Amad et qui nous ravit également», avait lancé Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse vendredi.