PSG-LOSC : Kylian Mbappé fou de rage après le troisième but lillois

Le PSG a plié, mais n’a pas rompu. Vainqueur du LOSC au bout du suspense ce dimanche (4-3), au Parc des Princes, le club de la capitale n’était pourtant pas loin d’enchaîner une quatrième défaite consécutive, ce qui aurait d’ailleurs été une première dans l’histoire du PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011.

Menés au score à 20 minutes du terme de la rencontre, les Parisiens ont finalement su s’en remettre (encore une fois) à leur homme providentiel, Kylian Mbappé. Pourtant, l’international tricolore a lui aussi, semble-t-il, eu un moment de doute après le troisième but lillois signé Jonathan Bamba. «Vous êtes 4 contre 1», a déploré l’international tricolore, visiblement affecté par la situation. Plus de peur que de mal finalement, puisque 17 minutes plus tard, Kylian Mbappé s’offrait le but de l’égalisation avant de voir Leo Messi sceller la victoire parisienne dans le temps additionnel.

