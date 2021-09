Serie A : carton plein pour le Napoli, la Lazio arrache le nul

Suite et fin de la cinquième journée de Serie A. Et nouvelle victoire du Napoli. Opposés à la Sampdoria, les Partenopei n’ont pas flanché après les succès de l’Inter et de l’AC Milan. Grâce en partie à un doublé de Victor Osimhen, les hommes de Luciano Spalletti se sont imposés 4-0.

Naples reprend donc la tête du classement avec 15 points, soit deux de plus que ses poursuivants lombards. De son côté, la Lazio, huitième au coup d’envoi, a bien cru repartir du Piémont avec une nouvelle défaite. Menée 1-0 après un but de Pjaca, la Celeste a réussi à arracher in extremis le point du match nul grâce à un penalty transformé par Ciro Immobile dans le temps additionnel. La Lazio est septième, mais enchaîne un troisième match sans succès.