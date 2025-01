Ligue 1 : Nice s’impose largement à Reims et s’offre la 4e place

Un match plus important qu’il n’y paraît. Battu à Saint-Étienne (3-1) samedi dernier, le Stade de Reims traversait une période difficile, restant sur une série de cinq matchs sans victoire (3 nuls, 2 défaites) qui l’avait fait glisser au classement. En face, Nice affichait une bien meilleure dynamique avant la rencontre de ce samedi. Avec une seule défaite sur les 12 dernières journées (6 victoires, 5 nuls), les Aiglons étaient revenus à un point de Lyon (5e).

Dès l’entame du match, ce sont bien les Niçois qui ont mis la pression sur les Champenois. Servi à gauche dans la surface rémoise, Sofiane Diop a enroulé un ballon du pied droit vers le but adverse. Gêné par ses défenseurs et le rebond, Yehvann Diouf est tout de même parvenu à détourner la balle (10e). Continuant ses offensives, Nice n’a ainsi pas tardé à ouvrir le score. Jonathan Clauss centrait parfaitement sur corner pour Evann Guessand, dont la tête trompait Diouf et finissait dans le coin droit du but (28e, 0-1). Cependant, une erreur défensive offrait l’égalisation à Junya Ito (34e, 1-1). Avant le retour aux vestiaires, l’OGC Nice est de nouveau passé devant. Sur pénalty, Gaëtan Laborde remportait son duel et transformait sa panenka du pied gauche, prenant Diouf à contre-pied (44e, 1-2).

Nice prend le large

Au retour des vestiaires, Gaëtan Laborde s’est offert un doublé, permettant à son équipe de prendre le large (64e, 1-3). Après quelques changements, Reims va réduire l’écart grâce à un très beau but de Mamadou Diakhon, qui a profité de la passivité de la défense niçoise (71e, 2-3). En fin de rencontre, Ali Abdi (86e, 2-4), puis Mohamed-Ali Cho (90e+1) sont venus définitivement enterrer les derniers espoirs rémois. La réalisation de Cho a finalement été annulé par l’arbitre pour hors-jeu.

Avec ce succès important, Nice s’installe dans le haut du classement. Le club du sud de la France pointe ainsi à la 4e place de Ligue 1, profitant de la défaite de l’Olympique Lyonnais face à Brest. De son côté, Reims reste dans le ventre mou du championnat, à la 12e place avec 20 points.