Barça : Deco réfléchit à son avenir

Deco a vécu un été difficile pour son premier mercato estival complet en tant que directeur sportif du Barça. Le Portugais, freiné par les difficultés financières du club blaugrana, n’a pas pu réaliser toutes les opérations qu’il souhaitait. Notamment sur le dossier Nico Williams, dont l’ancien joueur de Porto s’est occupé tout particulièrement, en s’entretenant plusieurs fois avec le joueur et son entourage.

La suite après cette publicité

Ce mercato difficile jusqu’au bout a usé les forces de Deco. Sport révèle que le dirigeant barcelonais aurait déclaré :« je suis le directeur sportif le plus pauvre d’Europe» dans un hôtel juste avant de recevoir un agent de joueur. Toujours selon le média espagnol, les problèmes financiers du club et les promesses non tenues de son président, Joan Laporta, auraient même poussé Deco à parler d’un départ à certains agents. Très critiqué sur les réseaux sociaux et dans les médias, l’homme de 47 ans réfléchirait aujourd’hui très sérieusement à quitter son poste.