OL : un mercato hivernal qui régale aussi les finances du club

C'est un mercato hivernal inattendu qui a secoué l'Olympique Lyonnais durant le mois de janvier. Le club rhodanien voulait s'y activer pour renforcer un effectif en difficulté en Ligue 1. Avec une cible prioritaire nommée Sardar Azmoun. Mais l'Iranien a fait faux bond à l'OL pour s'engager finalement au Bayer Leverkusen. Et dans la dernière ligne droite du mercato, l'OL a perdu Bruno Guimarães pour ensuite récupérer Romain Faivre et Tanguy Ndombélé.

A cela se sont ajoutés les départs de Shaqiri, énorme erreur de casting l'été dernier, de Slimani, qui a rejoint le Sporting, et du banni Marcelo, parti à Bordeaux. Beaucoup de mouvements qui ont pour but de redresser sportivement le club rhodanien, qui souhaite retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais outre l'apport de Ndombélé et Faivre sur le terrain, le mercato hivernal de l'OL a fait du bien aux finances.

De l'air pour la masse salariale

« L’impact du trading joueurs réalisé lors du mercato d’hiver est estimé à 43,4M€ sur les produits des cessions et à 25,9M€ sur l’EBE », souligne OL Groupe, comme rapporté par Le Progrès. Le produit des ventes de Guimarães (50,8M€ dont 8M€ d’incentives) et de Shaqiri (6,7M€) compense largement les sommes dépensées pour Faivre (15M€ + 2M€ de bonus) et Ndombele (prêt de 1,42M€).

Mais c'est surtout l'effet des départs sur la masse salariale qui ravit l'OL. « Nous avons optimisé des économies de masse salariale », confie au Progrès le directeur général Thierry Sauvage. Mine de rien, avec les départs de Guimarães, Shaqiri, Slimani, Marcelo et aussi le directeur sportif Juninho, le prochain bilan économique ne pourra que mieux s'en porter après des pertes de 27,1 M€ au 31 décembre 2021.