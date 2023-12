OM-OL : les compositions officielles

C’est le match de la peur. Plus d’un mois après les tristes événements survenus lors de l’Olympico, qui avaient conduit à son report, l’Olympique de Marseille affronte Lyon ce mercredi à 21h pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement lanterne rouge avec une seule victoire en 13 matches, les Gones vont vouloir s’imposer pour tenter de revenir à hauteur de Clermont et ainsi se donner une chance de se sauver. De leur côté, les hommes de Gattuso ont enchaîné deux succès de suite toutes compétitions confondues.

Pour ce match, le technicien italien a aligné un 5-3-2 avec une attaque à deux composée d’Aubameyang et Vitinha. Suite au forfait de Clauss, Murillo est titulaire en défense avec Gigot, Balerdi, Mbemba et Lodi. Du côté des Lyonnais, Lacazette débute en pointe devant Moreira, Cherki et Nuamah.

Les compositions officielles :

OM : Pau Lopez – Murillo, Gigot, Mbemba, Balerdi, Lodi – Veretout Ounahi, Harit – Aubameyang, Vitinha.

OL : Lopes – Mata, Lovren, O’Brien, Henrique – Akouokou, Caqueret – Moreira, Cherki, Nuamah – Lacazette.