Le virus FIFA a fait 17 victimes !

Pep Guardiola avait prévenu Erling Haaland. Le 21 mars, l’attaquant qui venait de rejoindre la sélection norvégienne, a avoué en conférence de presse. «La seule chose que Pep m’a dite, c’est : "si tu n’es pas en bonne santé à ton retour, je vais m’en prendre à toi.» Sauf que le buteur de 23 ans a été touché lors d’un entraînement avec son pays. Il a même quitté la séance en boitant. Mais le staff médical de la Norvège a rapidement indiqué qu’il n’y avait rien de grave pour Haaland. En effet, il a participé aux deux rencontres de son pays face à la République Tchèque (74 minutes) et la Slovaquie (90 minutes).

City et le Real Madrid impactés

En revanche, Guardiola a du souci à se faire pour d’autres joueurs. Kyle Walker, touché aux ischio-jambiers face au Brésil, va visiblement mieux et pourra rejouer ce week-end. Comme lui, Manuel Akanji a eu un pépin avec la Suisse. John Stones, lui, a été remplacé hier avec l’Angleterre après seulement 10 minutes de jeu. Le polyvalent défenseur est touché à la cheville droite. Cela n’intervient pas au meilleur moment de la saison puisque les Skyblues ont des échéances importantes en Premier League et en Ligue des champions. Concernant la C1, l’adversaire des Mancuniens, le Real Madrid, n’est pas mieux loti.

Titulaire hier avec les Bleus, Eduardo Camavinga est sorti sur blessure. Il souffre d’une entorse de la cheville gauche. Il a rejoint l’infirmerie de la Casa Blanca, où Eder Militão, Thibaut Courtois et David Alaba ont pris leurs quartiers. Comme Camavinga, Jonathan Clauss a aussi dû quitter ses partenaires en début de match hier soir face au Chili. Dans un Orange Vélodrome qu’il connaît bien, le latéral droit souffre d’une déchirure de l’ischio gauche. L’Equipe explique qu’il devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui a la poisse durant ce mois de mars.

Le PSG et l’OM ne sont pas épargnés

En effet, les Sénégalais Pape Gueye (mollet gauche) et Ismaïla Sarr (ischio-jambiers) sont aussi sur le flanc. Le dernier nommé devrait être absent une dizaine de jours. En sélection suisse, Ulisses Garcia est touché aux adducteurs. Tout ça vient s’ajouter à la blessure longue durée de Bamo Meïté (entorse de la cheville et du genou) et celles d’autres joueurs comme Valentin Rongier voire Leonardo Balerdi, également touché. Une mauvaise nouvelle avant d’affronter le PSG. Mais Luis Enrique ne pourra pas compter sur Bradley Barcola, blessé avec l’équipe de France U23. Il souffre d’une lésion aux ischiojambiers. Comme le coach du PSG, Jürgen Klopp est bien embêté.

En effet, l’Ecossais Andy Robertson s’est blessé à la cheville lors de la défaite 1-0 contre l’Irlande du Nord mardi soir à Glasgow. Mikel Arteta, lui, a suivi le cas de Gabriel, renvoyé à Arsenal après un pépin physique. Idem pour Harry Maguire (MU) et Sam Johnstone (Crystal Palace) avec l’Angleterre. L’Algérien Ramy Bensebaïni a aussi retrouvé plus rapidement que prévu Dortmund. Touché face à l’Angola, il n’est resté que 20 minutes sur le pré, lui qui souffre d’une blessure au genou. Khvicha Kvaratskhelia (Naples), qualifié pour l’Euro avec la Géorgie, est aussi sorti sur blessure hier (aine de la cuisse gauche). Le portier suisse, Yann Sommer (Inter Milan), lui, souffre d’une entorse. Idem pour Manuel Neuer, touché à un muscle de la jambe gauche lors d’un entraînement avec l’Allemagne, ou Moses Simon (FC Nantes), qui souffre d’une fracture du tibia. Avec plus d’une quinzaine d’internationaux sur le flanc, cette trêve a encore fait des victimes.