Roumanie U19 - France U19 : les compositions officielles

La 2e journée de la phase de poules de l'Euro U19 oppose la Roumanie et la France. Les Bleuets peuvent déjà se qualifier en demi-finale en cas de succès. Les Roumains optent pour un 4-2-3-1 afin de garder une chance de qualification. Robert Popa est positionné dans les buts derrière Alexandru Pantea, Gabriel Dănuleasă, Botond Gergely et Andrei Coubiș. Le double pivot est assuré par Andrei Pandele et Dan Sîrbu. Seul en pointe, Luca Andronach est soutenu par Doru Andrei, Nicolas Popescu et Rareş Ilie.

De son côté, l'équipe de Landry Chauvin s'articule dans un 4-3-3 avec Thimothée Lo-Tutala comme dernier rempart. Devant lui, Tanguy Banhie-Zoukrou, Ismaël Doukouré, Souleymane Isaak Touré et Jordan Semedo Varela prennent place en défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Martin Adeline, Florent Da Silva et Abdoullah Ba. Ange-Yoan Bony prend la pointe de l'attaque avec Alan Virginius et Loum Tchaouna dans les couloirs.

Les compositions :

Roumanie : Popa – Coubiș, Gergely, Dănuleasă, Pantea – Pandele, Sîrbu – Andrei, Popescu, Ilie - Andronache

France : Lo-Tutala – Zoukrou, Doukouré, Touré, Semedo Varela – Ba, Adeline, Da Silva – Virginius, Bonny, Tchaouna