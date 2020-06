Henri Bedimo prend sa retraite

Du haut de ses 36 ans, et alors qu'il était sans club depuis son départ de l'Olympique de Marseille en 2018, Henri Bedimo a annoncé sa retraite. Il aura notamment disputé 52 rencontres avec la sélection camerounaise, en plus de 242 rencontres de Ligue 1 avec Toulouse, Lens, Montpellier, l'OL et l'OM.

« Je ferme mon chapitre de footballeur professionnel. Je ne saurais partir sans remercier entraîneurs, bénévoles, personnel et sans oublier mes chers supporters. Sans vous je n'aurais pas été à ce niveau. J'ai été fier de défendre les couleurs de mon pays, ce fût avec joie et honneur. Il me restera 15 années de merveilleux souvenirs... Merci à tous et vive le football !!! », a lancé le Camerounais sur ses réseaux sociaux.