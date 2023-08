OM - Brest : le coup d’envoi reporté à cause de la canicule

À l’instar de la semaine précédente, la canicule devrait être au rendez-vous sur certaines pelouses de Ligue 1. Pour rappel, deux matchs de l’élite à savoir OL-Montpellier et Monaco-Strasbourg ont été déplacés à cause des fortes chaleurs. Désormais, c’est la rencontre entre Marseille et Brest prévue à l’Orange Vélodrome qui va en faire les frais.

En effet, la Ligue de football professionnel (LFP) a tranché en décidant de décaler le coup d’envoi du match, initialement prévu à 17h00, dans la soirée à 19h00 ce samedi afin de protéger le public et les joueurs. « En raison de l’alerte canicule dans le département des Bouches-du-Rhône et des prévisions de forte chaleur à l’Orange Vélodrome dans l’après-midi, le coup d’envoi de la rencontre Olympique - Stade Brestois 29, est décalé à 19h00 le samedi 26 août », peut-on lire dans un communiqué de la LFP.