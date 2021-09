Les supporters lyonnais interdits de déplacement pour le derby face à Saint-Étienne

Envahissements de terrain, échauffourées, affrontements entre supporters... Depuis le début de la saison, l'image de la Ligue 1 est trop souvent écornée. Du 22 août dernier à l'Allianz Riviera aux incidents mêlant supporters angevins et marseillais hier soir en passant par les débordements survenus lors du derby du Nord entre Lens et Lille, les violences se multiplient et la spirale devient préoccupante. Si la question est soulevée et que le football français doit, collectivement, s'emparer de cette problématique, une première décision préventive semble aller dans ce sens.

Ainsi, selon les dernières informations livrées par RMC Sport, les supporters lyonnais seront interdits de déplacement à Geoffroy-Guichard pour le derby entre Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais, prévu le 3 octobre prochain. Une mesure prise par la préfecture de la Loire qui vise à se prémunir «des risques majeurs de troubles à l'ordre public» pouvant être liés à cette rivalité historique. Au grand dam des Rhodaniens mais, dans ce contexte actuel, mieux vaut prévenir que guérir...