Mercato : encore un retournement de situation invraisemblable pour João Félix

Il y a quelques années, João Félix était la coqueluche du football européen. Mais aujourd’hui, force est de constater que le milieu offensif est presque devenu un pestiféré. L’Atlético de Madrid fait tout pour s’en débarrasser, alors que ni Chelsea il y a un peu plus d’un an ni le Barça cet été n’ont voulu le conserver après deux prêts plutôt médiocres.

Pour ne rien arranger, il a aussi été assez moyen lors de cet Euro 2024 avec l’écurie lusitanienne. Autant dire qu’il va être difficile pour les Colchoneros de trouver preneur pour le joueur qui s’entraîne en marge du groupe. Aston Villa et Fenerbahçe ont été évoqués dans les médias espagnols et européens ces dernières semaines, mais rien n’a avancé depuis. Jusqu’à ce lundi…

C’est effectivement une drôle d’information dévoilée par Mundo Deportivo. On apprend ainsi que le FC Barcelone souhaite désormais le garder. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives avec les Blaugranas lors de son prêt, il n’était pas dans les plans de la direction, mais Hansi Flick a visiblement envie de l’avoir sous ses ordres. Le média catalan explique que l’Allemand a toujours été fan du Portugais, qu’il voulait déjà s’offrir au Bayern.

En plus de ça, l’arrivée de Nico Williams pourrait bien se compliquer puisque l’Espagnol pourrait finalement décider de rester à l’Athletic, et Félix serait l’alternative idéale aux yeux de Flick. Le Barça se sait aussi en position de force pour négocier un nouveau prêt, puisque l’Atlético n’a reçu aucune offre et que Simeone ne le veut pas dans son effectif. On risque donc de revoir Félix sous la tunique blaugrana à la reprise…