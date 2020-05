Le message cinglant des supporters de l'OM envers Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt

Depuis près de deux semaines, c'est le chaos absolu du côté de l'Olympique de Marseille. Résumons : un directeur sportif s'en va, une situation financière complètement hallucinante, des communiqués lunaires et en plus de ça l'incertitude concernant l'avenir du coach en place, André Villas-Boas. Si le Portugais a réussi à mettre les supporters dans sa poche, c'est encore assez loin d'être le cas, et c'est un euphémisme, de la direction en place.

En effet, l'actionnaire majoritaire Frank McCourt et surtout son bras droit, le président du club, Jacques-Henri Eyraud, prennent des vagues, tout en essayant de les éviter, car il semble impossible de surfer dessus. En plus de cela, des rumeurs de vente du club, qui ont fait naître une sorte d'espoir, sont apparues dans la presse avant d'être démenties par à peu près tout le monde. C'est dans ce contexte précis qu'un communiqué de l'ensemble des groupes de supporters de l'Olympique de Marseille est arrivé ce lundi 25 mai.

JHE cible de toutes les attaques

L'ensemble du communiqué susmentionné est à propos de l'économie du club et des éventuels dédommagements financiers des supporters concernant les sommes engagées par ces derniers dans les abonnements. « L'OM est, une fois de plus, en situation critique par la faute de dirigeants qui ne cessent d'accumuler les erreurs. Nous pourrions les énumérer en détail, mais cela serait évidemment trop long », commencent-ils avant de lâcher un tacle, digne d'Alvaro Gonzalez, à JHE.

« Il est facile de réclamer un effort financier aux supporters en faisant jouer leur amour inconditionnel du club alors que, dans le même temps, le président est incapable de tenir un vestiaire aux prétentions salariales astronomiques dont il est pourtant le seul responsable », poursuivent-ils tout en demandant la démission de la direction. Si en plus de tous les problèmes déjà existants, les supporters s'y mettent sérieusement, on se demande comment Jacques-Henri Eyraud, auteur d'un entretien lunaire ce dimanche et d'une tribune sur LinkedIn qui a beaucoup fait réagir, pourra encore rester très longtemps en place.