OM : Jacques-Henri Eyraud veut tout chambouler

« Je pense que par rapport à cette nouvelle phase, il fallait faire un certain nombre de changements et on continuera dans d'autres domaines ». Présent sur les ondes de RMC Sport il y a une dizaine de jours, au lendemain de l'annonce du départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud avait été clair concernant l'avenir. Le président de l'Olympique de Marseille veut du changement, notamment dans sa direction. Dans son communiqué, le club phocéen avait d'ailleurs déjà donné des indices concernant le futur.

«L'Olympique de Marseille précise que le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours», expliquait l'OM. Interrogé par l'AFP samedi, l'homme fort de la formation olympienne a donné plus d'informations : «évidemment, il sera un expert du football, ceux qui ont pu dire ou écrire l'inverse sont totalement à côté de la plaque.» Mais le chantier est bien plus gros que prévu. D'après les informations de RMC Sport, l'OM n'est pas à la recherche d'une seule personne mais plutôt de deux.

Laurent Colette va changer de poste

En plus du directeur général en charge du football, Jacques-Henri Eyraud aimerait aussi un directeur général pour s'occuper des finances du club phocéen, un «DG Business» comme l'écrit le média français. Mais le président du club n'aurait pas décidé de tout ça en solitaire. L'homme d'affaires de 52 ans aurait étudié tout ça avec les équipes de l'actionnaire majoritaire, Frank McCourt. Mais tout risque d'entraîner du changement en interne. Selon RMC Sport, l'actuel directeur général de l'OM Laurent Colette devrait changer de poste prochainement.

Ce dernier devrait avoir une mission autour du développement international du club, tout en s'occupant de fonctions diverses liées au marketing et aux médias par exemple. Pour le moment, les bonnes personnes n'auraient pas encore été trouvées mais le média précise que les recherches continuent, avec notamment « une tribune sur Linkedin » pour le directeur général chargé du football. Une personne qui devra en tout cas être complémentaire avec André Villas-Boas, l'OM voulant mettre toutes les chances de son côté pour garder le Portugais sur le banc.