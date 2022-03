L'OM va encore se retrouver avec Nemanja Radonjic sur les bras !

Pablo Longoria s'en serait bien passé. Le président de l'Olympique de Marseille s'apprête à devoir à nouveau gérer un épineux dossier cet été. Nemanja Radonjic (26 ans), arrivé à l'été 2018 en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade, va revenir au sein du club phocéen, où son contrat court jusqu'en juin 2023.

L'attaquant international serbe (29 sélections, 4 buts), prêté l'été dernier à Benfica contre un chèque d'un million d'euros, n'a pas rempli les conditions pour que les Lisboètes soient obligés de lever son option d'achat fixée à 7 M€, explique Record dans son édition de mercredi. Il devait en effet disputer au moins 45 minutes lors d'au moins 25 matches toutes compétitions confondues.

Un véritable fiasco

À ce jour, il n'est apparu qu'à 10 reprises sous le maillot des Aguias et n'a joué plus que 45 minutes que lors de trois d'entre eux. Bien loin donc de l'objectif fixé. Le nouveau coach Nelson Verissimo, comme Jorge Jesus avant lui, ne lui fait pas spécialement confiance et, cet hiver déjà, la question de son départ s'était posée. Alors, le natif de Belgrade retournera donc à l'OM une fois la saison terminée.

Comme l'été dernier, lorsque le Hertha Berlin n'avait pas jugé utile de le conserver à l'issue d'un prêt un peu plus réussi. L'OM va donc se retrouver avec Nemanja Radonjic sur les bras à un an de la fin de son contrat, avec une cote loin d'être au plus haut et un salaire confortable (170 000€ par mois). On souhaite d'ores et déjà bon courage à Longoria et ses équipes pour trouver une solution dans ce dossier...