OM : Nemanja Radonjic donne encore du travail à Pablo Longoria

L'air de Lisbonne n'aura pas permis à Radonjic de se relancer... Arrivé sous forme de prêt l'été dernier après une aventure assez moyenne à Berlin, le joueur appartenant à l'OM n'a disputé que 97 minutes avec la formation lusitanienne, réparties sur trois rencontres. Il y a eu cette blessure musculaire fin novembre qui l'a empêché de jouer depuis, mais avant ce pépin physique déjà, le Serbe ne jouait pratiquement pas.

En début de mois, certains médias portugais expliquaient que le principal concerné souhaitait quitter la capitale. Et A Bola dévoile de nouvelles informations à ce sujet, allant dans ce sens. Le flop marseillais a bien l'intention de quitter Benfica cet hiver. Mais surtout, on apprend que les Aigles ne poseront aucun obstacle à son départ.

Un petit chèque à gratter ?

Ils ne lèveront évidemment pas son option d'achat de 8 millions d'euros, et ils ont déjà fait savoir au principal concerné qu'il est autorisé à discuter avec d'autres clubs d'ici le 31 janvier. Si on ne connaît pas tous les dessous du contrat du joueur, on peut imaginer que les clubs intéressés devront directement parler avec l'Olympique de Marseille et se mettre d'accord avec les Phocéens.

Une charge de travail supplémentaire pour Pablo Longoria et ses équipes, mais surtout une opportunité de récolter un petit chèque inespéré en cas de vente, qui se fera très probablement en dessous des 10 millions d'euros dépensés par la direction de Jacques-Henri Eyraud en 2018... On en saura plus très rapidement...