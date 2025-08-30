Menu Rechercher
Commenter
Ligue 2

Ligue 2 : Reims domine Le Mans, Guingamp se lance enfin

Par Maxime Barbaud
1 min.
Reims l'a emporté en Ligue 2 @Maxppp
Reims 1-0 Le Mans

On poursuit cette 4e journée de Ligue 2 avec deux matchs programmés à 14h. Battu lors de la journée précédente, Reims a corrigé le tir en venant à bout du Mans 1-0. Après pas mal de maladresses devant, Tia a fini par trouver la mire en inscrivant l’unique but (62e) d’une rencontre dominée par le relégué de Ligue 1. Les Rémois remontent à la 5e place alors que les Manceaux, apparus trop tendres ce samedi pour revenir, tombent à la 13e place.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Ajaccio Ajaccio 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Logo Nancy Nancy 8 4 +3 2 2 0 6 3
3 Logo ASSE ASSE 7 3 +5 2 1 0 8 3
4 Logo Red Star Red Star 7 4 +3 2 1 1 7 4
5 Logo Reims Reims 7 4 0 2 1 1 4 4
Voir le classement complet

Dans le même temps, Guingamp se remet la tête à l’endroit après deux défaites, surtout cette déroute à domicile contre le Red Star. Les Costarmoricains sont allés gagner à Bastia 3-1 grâce à des buts de Nlandu (5e), Hatchi (11e) et Mafouta (55e). Les Corses ont réussi à sauver l’honneur par Boutrah mais confirment ce début de saison difficile. Avec un petit point, ils sont 17es alors que l’EAG se hisse au 15e rang grâce à ce premier succès de la saison.

Les résultats des matchs de 14h :

Reims 1 - 0 Le Mans : Tia (62e)

La suite après cette publicité

Bastia 1 - 3 Guingamp : Boutrah (63e) ; Nlandu (5e), Hatchi (11e), Mafouta (55e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Reims
Guingamp
Bastia
Le Mans

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Reims Logo Reims
Guingamp Logo Guingamp
Bastia Logo Bastia
Le Mans Logo Le Mans FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier