Ligue 2 : Reims domine Le Mans, Guingamp se lance enfin

On poursuit cette 4e journée de Ligue 2 avec deux matchs programmés à 14h. Battu lors de la journée précédente, Reims a corrigé le tir en venant à bout du Mans 1-0. Après pas mal de maladresses devant, Tia a fini par trouver la mire en inscrivant l’unique but (62e) d’une rencontre dominée par le relégué de Ligue 1. Les Rémois remontent à la 5e place alors que les Manceaux, apparus trop tendres ce samedi pour revenir, tombent à la 13e place.

Dans le même temps, Guingamp se remet la tête à l’endroit après deux défaites, surtout cette déroute à domicile contre le Red Star. Les Costarmoricains sont allés gagner à Bastia 3-1 grâce à des buts de Nlandu (5e), Hatchi (11e) et Mafouta (55e). Les Corses ont réussi à sauver l’honneur par Boutrah mais confirment ce début de saison difficile. Avec un petit point, ils sont 17es alors que l’EAG se hisse au 15e rang grâce à ce premier succès de la saison.

Les résultats des matchs de 14h :

Reims 1 - 0 Le Mans : Tia (62e)

Bastia 1 - 3 Guingamp : Boutrah (63e) ; Nlandu (5e), Hatchi (11e), Mafouta (55e)