Tottenham : Richarlison fait face à des poursuites judiciaires

Richarlison fait face à une action en justice pour "licenciement abusif". Reginaldo Pereira, l’ancien assistant de l’avant-centre brésilien, « a eu l’impression d’avoir été utilisé comme chien, a travaillé 24 heures sur 24, puis a été injustement largué », comme le raconte une source proche du plaignant au Sun.

La suite après cette publicité

L’homme de 60 ans qui dit avoir travaillé dans de mauvaises conditions, à des horaires excessives, et sous des pressions venant notamment du père de Richarlison, réclame 112 000 euros au joueur de Tottenham. L’ancien assistant explique avoir été "émotionnellement choqué", en plus d’avoir perdu sa femme et d’être passé au chômage du jour au lendemain. Une audience préliminaire se tiendra à Watford, le mois prochain.