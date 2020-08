PL : jackpot à venir pour Jack Grealish ?

Tous les fans du ballon rond, et plus particulièrement de Premier League, s’y attendaient. Jack Grealish est incontestablement l’une des plus grandes révélations de la saison du championnat anglais , en attestent ses statistiques (36 matches joués : 8 buts, 6 passes décisives). Une première saison dans l’élite anglaise impressionnante pour le milieu de terrain offensif de 24 ans qui lui a valu le droit d’être courtisé par les plus gros cadors anglais. Si Manchester United s’est montré vivement intéressé par le profil, son club, Aston Villa tenterait le tout pour le tout afin de conserver son joyau, estimé à 87 M€.

À tel point que ses dirigeants seraient prêts à lui offrir une augmentation salariale, et pas des moindres. En effet, selon les dires de The Sun, l’Anglais touche actuellement environ 77 000 € par semaine et pourrait voir ses émoluments grimper en flèche en passant à 107 000 € par semaine. Après avoir grandement participé au maintien des Villans dans l’élite anglaise cette saison, ce dernier pourrait être tenté de ne pas plier bagage d’aussi tôt.