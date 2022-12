Le Brésil invite Lionel Messi à entrer dans son Hall of Fame

La suite après cette publicité

Après la victoire de l'Argentine face à la France (3-3, t.a.b. 4-2) en finale de la Coupe du Monde au Qatar, compétition au cours de laquelle il a d'ailleurs été nommé meilleur joueur du tournoi, Lionel Messi est encore entré un petit peu plus dans l'histoire du football. Et on apprend ce mardi que la Pulga a été invitée à laisser ses empreintes au Stade Maracana, selon une déclaration du département des sports de l'État de Rio de Janeiro.

Dans cette enceinte historique, le stade Maracana étant surement l'un des plus célèbres stades de football au monde, Lionel Messi devrait laisser ses empreintes dans le «Hall of Fame» aux côtés de légendes du ballon rond telles que Pelé, Ronaldo mais aussi Franz Beckenbauer et Eusebio. Pour rappel, le stade est situé à Rio de Janeiro, au Brésil. Un bel hommage donc pour un joueur argentin quand on connaît la rivalité sportive entre les deux nations.

