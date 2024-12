Stade Rennais : Junichi Inamoto prend sa retraite à 45 ans

L’ancien milieu de terrain japonais Junichi Inamoto, auteur de deux buts lors de la Coupe du monde 2002 et premier joueur du pays à jouer et marquer en première division anglaise avec Fulham; a annoncé sa retraite mercredi. Le joueur de 45 ans a joué pour le Japon lors de trois Coupes du monde consécutives, à commencer par le tournoi de 2002 où il avait marqué lors d’un match nul (2-2) contre la Belgique, avant d’inscrire le but vainqueur lors d’une victoire (1-0) contre la Russie, ce qui était leur premier triomphe en Coupe du monde. Formé à Gamba Osaka, il a fait ses débuts professionnels en 1997 à 17 ans et six mois, établissant un record depuis éclipsé en tant que plus jeune joueur à jouer en J-League, avant de rejoindre l’Arsenal d’Arsène Wenger en prêt à l’été 2001. Il a été limité à des apparitions en Ligue des champions et en Coupe de la Ligue alors que les Gunners ont remporté le titre 2002.

Par la suite, Junichi Inamoto (82 sélections, 5 buts) a rejoint Fulham grâce à un autre prêt de Gamba après la Coupe du monde et son but en septembre 2002 à domicile contre Tottenham a été le premier marqué par un Japonais dans la première division anglaise. Il a aussi joué pour West Bromwich avec un contrat permanent en 2004 et a ensuite joué pour Cardiff, Galatasaray, Eintracht Francfort et Rennes avant de retourner au Japon en 2010 avec Kawasaki Frontale, avec qui il est resté jusqu’en 2014. Il a fait sa dernière apparition en J1 avec Consadole Sapporo en 2018 et a joué pour le SC Sagamihara avant de rejoindre le Nankatsu SC en cinquième division japonaise en 2022, un club dirigé par le mangaka Yoichi Takahashi, connu pour sa populaire série Captain Tsubasa.