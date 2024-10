Premier League : Arsenal s’incline pour la première fois de la saison à Bournemouth

Arsenal est tombé. Alors qu’ils devaient s’imposer pour reprendre provisoirement la première place de Premier League, les Gunners se sont complètement loupés sur la pelouse de Bournemouth. Sans Ødegaard et Saka, mais avec Sterling, les hommes d’Arteta espéraient l’emporter au Vitality Stadium, face à des Cherries qui avaient concédé trois défaites en cinq matches. Mais alors que la partie était animée en début de match, le match a rapidement basculé.

Après seulement trente minutes de jeu, Saliba, en tant que dernier défenseur, était expulsé après une charge qui amenait une contre-attaque et mettait ses partenaires en danger. Car Bournemouth a enchaîné les offensives et obligeait souvent Raya à sortir le grand jeu à plusieurs reprises. Mais depuis l’expulsion de l’international français, les Gunners ne parvenaient plus à se montrer offensifs et Semenyo, pour Bournemouth, manquait l’immanquable en début de seconde période (47e).

Arsenal a sombré

Et si la défense londonienne a tenu bon la majeure partie du match, la frappe de l’intérieur du gauche de Christie était imparable pour le portier d’Arsenal, qui subissait l’ouverture du score (1-0, 70e). Et après une bourde de Kiwior, entré en jeu à la place de Sterling suite au carton rouge de Saliba, Raya provoquait un penalty devant Evanilson, transformé par Kluivert pour le but du break (2-0, 79e). Arsenal sombrait alors en seulement en quelques minutes.

Incapables de revenir, les hommes d’Arteta, troisièmes, s’inclinent pour la première fois cette saison et laissent le champ libre à Liverpool et Manchester City pour prendre le large en haut du Championnat. Les Gunners affronteront Liverpool, lors de la prochaine journée, dans une bien mauvaise posture et sans Saliba. De son côté, Bournemouth réalise le coup parfait et remonte à la 10e place avant un déplacement périlleux sur la pelouse d’Aston Villa.