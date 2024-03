Le Celta de Vigo licencie Rafael Benitez

La situation était franchement devenue ingérable en Galice. Comme nous vous le contions ce lundi, Rafael Benítez était en train de traverser un véritable cauchemar sur le banc du Celta de Vigo. Arrivé en début de saison sur le banc des pensionnaires de Balaidos, l’ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid n’a pas réussi à redresser le club sportivement. Actuellement, le Celta de Vigo pointe à la 17e place et ne compte que deux points d’avance sur la zone de relégation. Ce mardi, le club basé à Vigo a pris une mesure drastique et s’est séparé du coach de 62 ans.

«Rafa Benítez et le RC Celta se séparent de leurs chemins. Notre plus sincère appréciation à Rafael Benítez et son staff technique pour l’implication, l’honnêteté et le professionnalisme qu’il a manifesté durant son passage au club. Beaucoup de douceur et de projets excitants pour le futur», peut-on lire dans le communiqué du club du nord-ouest de l’Espagne.