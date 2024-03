Le cauchemar de Rafa Benitez au Celta de Vigo

Il y a quelques années encore, lorsque l’on débattait sur les meilleurs entraîneurs de la planète, le nom de Rafael Benitez n’était jamais bien loin. Le tacticien espagnol, qui a gagné des titres de partout avec Valence, Liverpool, l’Inter ou Chelsea, a toujours eu une assez belle cote. Il faut dire que ses équipes ont toujours été particulièrement difficiles à bouger, avec des défenses coriaces mais aussi des joueurs offensifs redoutables.

C’est donc logique que lorsqu’il a débarqué au Celta de Vigo l’été dernier, les supporters du club galicien se frottaient les mains. Après plusieurs saisons décevantes, l’écurie du nord-ouest de l’Espagne voyait débarquer une pointure sur son banc de touche. Seulement, quelques mois plus tard, le constat est terrible. Le Celta pointe ainsi à la dix-septième place de la Liga, avec deux points d’avance sur le premier relégable seulement.

Une saison désastreuse

Une position presque honteuse pour un club qui, de par son effectif et son statut, devrait au moins être confortablement installé dans le milieu de tableau. Si la figure de Luis Campos, conseiller de la direction, est déjà critiquée depuis un bon moment à Vigo, Benitez commence maintenant aussi à en prendre pour son grade. Beaucoup lui reprochent d’avoir une approche bien trop défensive, notamment en cours de match. Bon nombre de fois cette saison, il a fait le choix de défendre un court avantage en faisant entrer des défenseurs… avant que ça ne se retourne contre lui.

Son équipe affiche aussi des faiblesses mentales assez évidentes, étant incapable de revenir au score lorsqu’elle est menée. Et il y a peu de raisons d’être optimistes pour la suite de la saison au vu de ce qu’on a pu apercevoir jusqu’ici. Je ne vais pas démissionner. « Je crois à 100% à ce projet. J’insiste sur le fait qu’on doit construire, mon but est de faire les choses bien », confiait récemment l’entraîneur. Mais nul doute que du côté des supporters, on a clairement pas la même vision de la situation…