LdC : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann comparés par Carlo Ancelotti

Ce lundi, Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse à la veille d’affronter l’Atlético de Madrid en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Le Mister a été invité à comparer les Français Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui se retrouveront demain soir sur la pelouse du Santiago-Bernabéu.

«Ils font partie des deux meilleurs joueurs du monde, oui. Griezmann aime venir jouer, il a une très bonne maîtrise du jeu, il est rare qu’il rate des passes. Et Kylian a la qualité d’un vrai attaquant, plus puissant dans la finition et dans la récupération du ballon.» Il reste à savoir lequel des deux prendra l’avantage demain soir.