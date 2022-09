PSG : Chelsea va tenter de recruter Neymar selon les médias anglais !

La suite après cette publicité

C'est peut-être la grosse surprise et le gros dossier de ce dernier jour de mercato. On le sait, cet été, le Paris Saint-Germain a tenté de se débarrasser de Neymar, et comme nous vous l'avions dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato en début de marché des transferts, Luis Campos l'avait même mis sur la liste des transferts. Seulement, les émoluments et le prix du Brésilien en font logiquement une cible chère et compliquée pour les autres clubs.

Depuis, la saison a démarré, et de belle manière, tant pour le club de la capitale que pour le Brésilien, revenu à son tout meilleur niveau. La vedette de la Canarinha affiche des statistiques monstrueuses : 7 buts et 6 passes décisives en 5 rencontres de championnat, malgré cette polémique du penaltygate avec Kylian Mbappé et une relation qui se serait déteriorée entre les deux hommes. Mais autant dire qu'avec ce niveau de performance, on ne pense plus forcément à un départ pour lui...

Opération très compliquée

Pourtant, la presse anglaise explique qu'il pourrait quitter Paris lors de ce dernier jour de mercato. Le Daily Mail révèle ainsi qu'il a été proposé à Chelsea. Todd Boehly veut encore offrir quelques pièces à Thomas Tuchel et il serait plutôt chaud pour enrôler la star brésilienne. Le média indique que le PSG serait même prêt à laisser filer l'ancien joueur du Barça, si les conditions proposées par les Blues sont satisfaisantes.

En revanche, l'opération s'annonce difficile notamment parce que le joueur n'a pas spécialement envie de partir et veut rester aux côtés de Messi à Paris. Ces dernières années, il a été très clair : il ne quitterait le Parc des Princes que pour revenir à Barcelone. On en saura plus au courant de la journée...