Manchester United : le vestiaire s’attend au pire avec Erik ten Hag

Depuis maintenant deux semaines, Sir Jim Ratcliffe a été officialisé en tant que co-propriétaire de Manchester United à hauteur de 27,7 %. Un pourcentage qui pourrait d’ailleurs augmenter dans les années à venir. Dès son arrivée, le patron d’INEOS a prévenu de son intention de tout chambouler pour remettre MU sur le devant de la scène. «Ce n’est que le début de notre voyage pour ramener Manchester United au sommet du football anglais, européen et mondial, avec des installations de classe mondiale pour nos supporters. Le travail pour atteindre ces objectifs va s’accélérer à partir d’aujourd’hui.»

Comme nous l’avions révélé, Erik Ten Hag n’a pas obtenu de soutien officiel de l’homme d’affaires. INEOS travaille actuellement sur le recrutement d’un nouveau coach d’envergure pour redresser Manchester United et Jean-Claude Blanc, l’homme de l’ombre d’INEOS, rêvait d’ailleurs de placer Zinedine Zidane à la tête des Red Devils. Cependant, Erik ten Hag est toujours en course pour remporter la Coupe d’Angleterre et pour accrocher une place européenne cette saison.

Le vestiaire se plaint des entraînements

Mais selon les dernières informations du Daily Mail, le technicien néerlandais bénéficierait toujours du soutien du vestiaire, malgré quelques plaintes concernant l’intensité de ses entraînements. Certains joueurs étaient mécontents de ne pas avoir bénéficié d’un jour de congé supplémentaire après le match de Luton, alors que de nombreuses blessures affectent l’effectif mancunien. Mais de nombreux joueurs de Manchester United pressentent une volonté de changement de la part des nouveaux co-propriétaires. Selon eux, ETH pourrait être licencié cet été après deux ans à la tête de l’équipe première.

Erik ten Hag aurait d’ailleurs confié à son staff qu’il n’avait aucune garantie quant à son avenir, bien qu’il ait publiquement assuré d’être sur la même longueur d’onde de Sir Jim Ratcliffe et de son directeur sportif chez Ineos, Sir Dave Brailsford. Cependant, le média britannique assure qu’il n’est pas impossible que Ten Hag puisse bénéficier d’un sursis s’il remporte la FA Cup et se qualifie pour la Ligue des Champions. Ce qui reste pour le moment très compliqué.