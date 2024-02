INEOS rêve de mettre Zinedine Zidane à Manchester United !

Depuis la semaine dernière, Sir Jim Ratcliffe est officiellement co-propriétaire de Manchester United à hauteur de 27,7 %, un pourcentage qui pourrait d’ailleurs augmenter dans les années à venir. Le patron d’INEOS n’a pas attendu l’officialisation de la nouvelle pour entamer les grandes manoeuvres au sein de l’emblématique équipe anglaise. Dans le communiqué lié à son arrivée, Ratcliffe n’y allait pas par quatre chemins quant à ses ambitions à MU. «Ce n’est que le début de notre voyage pour ramener Manchester United au sommet du football anglais, européen et mondial, avec des installations de classe mondiale pour nos supporters. Le travail pour atteindre ces objectifs va s’accélérer à partir d’aujourd’hui.»

Il ne croit pas si bien dire. D’une part, Dan Ashworth (Newcastle) va rapidement devenir le nouveau directeur technique du club mancunien. Ensuite, le nouveau décideur des Red Devils envisage sérieusement de construire un nouveau stade pour MU. Au niveau de l’équipe professionnelle, il va y avoir du changement puisque Jim Ratcliffe veut se débarrasser de 11 joueurs, soit une équipe entière. Le coach en place, Erik Ten Hag est sur la sellette et n’a pas obtenu de soutien officiel de l’homme d’affaires. Pas une bonne nouvelle d’autant qu’en coulisse, INEOS travaille sur le recrutement d’un nouveau coach d’envergure pour redresser une équipe de Manchester United à la recherche d’un second souffle et d’un titre de champion d’Angleterre depuis 11 ans.

Zinedine Zidane, le rêve d’INEOS

Selon nos informations, INEOS rêve tout simplement de donner les rênes de Manchester United à Zinedine Zidane. Si le nom du technicien tricolore de 51 ans, vainqueur de trois Ligue des Champions consécutives avec le Real Madrid, a déjà été évoqué par le passé à Old Trafford, la donne est aujourd’hui différente. En effet, Jean-Claude Blanc, l’homme de l’ombre d’INEOS, est un grand admirateur de ZZ et avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il était au PSG.

Mais réussir à boucler l’arrivée de Zidane ne sera pas chose aisée. Annoncé de manière quasi systématique dès qu’un coach d’un grand club européen se fait virer (dernièrement Thomas Tuchel au Bayern Munich), le champion du monde 1998 avec les Bleus reste tapi dans l’ombre et attend toujours le projet idéal pour se relancer. Ces dernières heures, Zinedine Zidane a confié qu’il était ouvert à venir coacher en Italie, preuve de ses envies de retrouver un banc de touche. Jean-Claude Blanc et Sir Jim Ratcliffe sauront-ils trouver les bons mots pour convaincre Zidane de les rejoindre à MU ? Réponse dans les prochaines semaines.