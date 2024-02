Zinedine Zidane ouvre la porte pour une prochaine destination

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est toujours libre de tout contrat. Forcément, ses trois Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018 et ses deux titres de Champion d’Espagne en 2017 et 2020 ont attiré l’œil des grandes écuries européennes, lui qui avait été cité au PSG et récemment du côté de la Juventus Turin ou de Manchester United. Côté sélection, l’Algérie lui avait également ouvert la porte, mais Zizou avait décidé de gentiment refuser la proposition des Fennecs.

La suite après cette publicité

Dernièrement, on apprenait aussi que l’ancien numéro 10 des Bleus était sur la short-list du Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel en fin de saison. Mais les médias allemands ont rapidement fait savoir qu’il ne rejoindrait pas le club bavarois. Le temps commence donc à être long pour Zinedine Zidane, lui qui a longtemps attendu de voir les portes de l’équipe de France s’ouvrir, mais cela s’est rapidement refroidi après la prolongation de Didier Deschamps à la tête des tricolores jusqu’en 2026, en janvier 2023.

À lire

Le classement des top buteurs européens

Zinedine Zidane veut entraîner

Interrogé par beIN Sports, à l’occasion du Superbowl aux États-Unis, il avait pourtant récemment affirmé son désir de retrouver un banc de touche. «C’est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c’est tout», avait-il expliqué. Mais ce n’est pas tout, puisque l’ex-manager du Real Madrid vient encore d’ouvrir la porte à une nouvelle destination ce lundi.

La suite après cette publicité

Présent à la présentation du documentaire biographique sur Marcello Lippi, Zinedine Zidane a été questionné sur le fait d’entraîner un club italien prochainement et il n’a pas décliné la proposition. «Entraîner en Italie ? Pourquoi pas. Tout peut arriver, en ce moment, je fais autre chose, mais je suis sûr que je reviendrai sur le banc, j’aimerais bien», a-t-il assuré au micro de Sky Sports. Une annonce qui devrait titiller les présidents de la Juventus, de Naples ou encore de l’AC Milan.