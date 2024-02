Une porte se referme pour Zinedine Zidane

«C’est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c’est tout. Mais l’objectif c’est de revenir.» Interrogé par beIN Sports à l’occasion du Superbowl aux Etats-Unis, Zinedine Zidane a évoqué sa situation personnelle, celle d’un entraîneur sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021. Le temps commence à être long, lui qui a attendu l’équipe de France et refusé le PSG à plusieurs reprises.

Cité un temps du côté de Manchester United ou encore à la Juventus, l’ancien numéro 10 sait déjà qu’il n’ira pas au Bayern Munich. Malgré la situation difficile du club allemand et de son entraîneur, Thomas Tuchel, Zidane ne rejoindra pas le club bavarois selon Sport Bild et ce pour une bonne raison. S’il a commencé à apprendre l’anglais, son niveau est encore insuffisant pour maîtriser le vestiaire. Le média ajoute qu’il ne parle pas non plus allemand, ce qui l’élimine d’office.