Liverpool : tout le monde se lève pour Luis Diaz

La suite après cette publicité

Lorsque Liverpool s’est présenté à la Ceramica hier soir, avec son avance de deux buts (victoire 2-0 à l’aller), pas grand monde s’attendait à vivre une soirée animée. Contrairement au Bayern Munich, les Reds semblaient avoir pris le Sous-marin jaune par le bon bout et pas de manière arrogante comme les Bavarois. Et puis Boulaye Dia et Francis Coquelin ont rappelé que cette Ligue des Champions était vraiment une compétition à part. Bien plus mordants, les hommes d’Uni Emery ont réussi à refaire leur retard en seulement 45 minutes.

Méconnaissables, les ouailles de Jürgen Klopp perdaient tous leurs duels et étaient incapables de créer du danger devant le but de Geronimo Rulli. Une première période à oublier. Au retour des vestiaires, une réaction des Reds était donc attendue. Et elle est venue. Après avoir mobilisé ses troupes, Klopp a fait un changement qui s’est avéré décisif pour la suite du match. En sortant Diogo Jota pour installer Luis Diaz sur le côté gauche, l’Allemand a réalisé un coaching gagnant.

Percutant, le Colombien a inscrit le but du 2-2 avant d’être élu homme du match en n'ayant joué que 45 minutes. Interrogé à l’issue du match, Klopp a confirmé que l’entrée en jeu du Sud-Américain a été déterminante, même si elle n’a pas tout fait. « C’est vrai, mais ce n’est pas son entrée qui a tout changé, en première période on n’arrivait pas à changer de côté, c’était facile pour eux de défendre. J’ai changé tout ça à la pause, on s’est mis à mieux jouer, à trouver des situations. On a été meilleurs juste parce qu’on a commencé à jouer. Si on n’avait pas mieux joué en deuxième période, on aurait mérité l’élimination. »

Luis Diaz a mis tout le monde d’accord

Mais si Klopp est resté mesuré sur l’impact de Luis Diaz, comment ne pas s’enflammer sur l’apport du Colombien ? Arrivé cet hiver en provenance de Porto contre 44,5 M€, le Cafetero (35 sélections, 8 buts) s’est immédiatement fondu dans le moule de Liverpool. Auteur de 5 buts et de 3 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues, Diaz s’est surtout distingué en Ligue des Champions. Outre le match d’hier, il a été l’homme qui a enlevé une belle épine du pied au club de la Mersey lors du quart de finale aller à Lisbonne face au Benfica. Et pour beaucoup d’observateurs renommés, le Colombien est l’une des meilleures recrues de l’histoire récente du finaliste.

« Il a été fantastique. Il a été l’homme qui a changé le match. En finale, il doit être titulaire. Il est entré et a revigoré toute l’équipe. J'ai parlé de lui à Jürgen Klopp et il m’a dit qu'il aime son football tous les jours », a déclaré Peter Crouch sur BT Sport. « Je n'ai jamais vu un joueur frapper le sol en courant comme lui. Jouer dans différents championnats, sans parler la langue. Apprendre la façon dont Liverpool joue si rapidement est incroyable. Il débutera le match en finale à coup sûr », a surenchéri Michael Owen. « Diaz a fait la différence. Sa capacité à aller dans les un contre un. Il est venu et était hypnotique. Ses dribbles, sa façon d’énerver les défenseurs, sa ruse… C'est un joueur fabuleux et l'une des - sinon la - recrue de la saison pour moi », a conclu Rio Ferdinand. Rien à ajouter !