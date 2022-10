OM - Ajaccio : Dimitri Payet revient sur les choix d'Igor Tudor

Quatre jours avant un déplacement compliqué à Lisbonne pour y défier le Sporting Portugal, en Ligue des champions, et à une semaine du Classique au Parc des Princes, face au PSG, l'OM a chuté pour la première fois de la saison en Ligue 1, contre l'AC Ajaccio (1-2). Au coup de sifflet final au Vélodrome, Dimitri Payet (35 ans) a évoqué la défaite, et, est revenu sur sa relation avec son coach, Igor Tudor.

La suite après cette publicité

On avait bien débuté, mais inexplicablement, on a perdu le fil du match. On a réussi à marquer, mais on a levé le pied après. Le début de la deuxième mi-temps n'était pas terrible et on a perdu ensuite, a-t-il assuré avant d'évoquer son temps de jeu dans le système de Tudor. On a un système qui fait que cela tourne beaucoup et on doit être au mieux sur le terrain. Ma relation avec Tudor est saine, il y a des matches tous les trois jours, il faut être bon quand on joue. Les 100 buts ? C'est un cap important, j'avais passé les 100 passes décisives, donc c'est le double-double ! Un accomplissement personnel, a-t-il évoqué au micro de Prime Video.