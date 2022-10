OM-Ajaccio : les notes du match

La suite après cette publicité

Après le match nul entre l'Olympique Lyonnais et le Toulouse FC (1-1), le deuxième rendez-vous de cette 10e journée de Ligue 1 voyait s'affronter l'Olympique de Marseille et l'AC Ajaccio à l'Orange Vélodrome. L'occasion pour les hommes d'Igor Tudor de prendre provisoirement la place de leader du championnat, tout en espérant un faux-pas du Paris Saint-Germain, en déplacement à Reims dans la soirée. La rencontre débutait parfaitement pour les Phocéens, dominateurs dans la moitié de terrain adverse. Un ascendant récompensé puisque Dimitri Payet transformait un penalty obtenu à la suite d'une main de Cédric Avinel dans la surface (1-0, 15e), le 100e en Ligue 1 pour le numéro 10 marseillais. Néanmoins, l'OM payait ses erreurs défensives cash et l'ACA savait parfaitement profiter de ces errances : servi par Vincent Marchetti, Bevic Moussiti-Oko fixait Chancel Mbemba et trompait Ruben Blanco d'une jolie frappe sur la gauche du but pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 25e).

Moins de deux minutes après le retour des vestiaires, Leonardo Balerdi tentait de couper le centre puissant de Mounaïm El Idrissy mais battait malencontreusement son propre gardien (1-2, 47e). Si les Olympiens continuaient de pousser pour s'incruster dans la zone de vérité, la défense corse, solide en terres marseillaises, tenait bon et annihilait les quelques opportunités dangereuses adverses. Dans le dernier quart d'heure, Samuel Gigot, en position de numéro 9, déviait parfaitement le centre de Nuno Tavares mais Benjamin Leroy s'offrait une belle parade pour garder l'avantage des siens (75e). Entré en jeu et ovationné par ses supporters, Bamba Dieng voyait sa tête trop décroisée pour trouver le chemin des filets (83e). Le Sénégalais tentait également un retouné acrobatique sur un coup de pied de coin, qui passait bien loin des buts adverses (90+3e) avant de choisir la mauvaise zone de pied face à Leroy (90+4e). Le score ne changeait pas jusqu'au coup de sifflet final : l'OM concède sa première défaite de la saison en Ligue 1 et pourrait passer 3e au classement en cas de victoire de Lorient, qui jouera à Brest dimanche. Deuxième victoire pour Ajaccio, qui quitte la place de lanterne rouge, provisoirement occupée par Strasbourg.

l'homme du match : Gonzalez (7,5) : il a été le défenseur corse le plus régulier de l'équipe. A plusieurs reprises, il a su couper les lignes de passes ou contrer les tirs marseillais, comme face à Payet (5e). Gonzalez a provoqué trois fautes et a remporté la plupart de ses duels. Même lorsqu'il montait en phase offensive, il s'est montré important avec notamment une tête sur un service de Nouri (23e). Il termine la rencontre avec trois interceptions et deux tacles. Remplacé par Clément Vidal à la 88e minute.

OM

Blanco (4) : le gardien remplaçant de Pau Lopez n'a pas brillé dans ce match. Pas aidé par sa défense, il n'a pas sur faire les arrêts déterminants pour sauver son équipe lorsqu'elle commettait des erreurs. Il ne peut rien sur l'égalisation corse, ni sur le ballon dévié par Balerdi dans son propre but.

Mbemba (5) : dans l'axe droit de la défense, l'ancien de Porto a eu du mal à combler tous les espaces laissés par Kaboré dans son dos. Alors dans le duel, il répond toujours présent, mais ce fut plus compliqué de gérer les courses de tous les attaquants corses. Il s'en sort tout de même bien avec de belles interventions parfois, surtout quand on voit la prestation de ses deux autres coéquipiers.

Balerdi (3,5) : après son bon match en Ligue des Champions, le défenseur argentin devait confirmer ce samedi après-midi au Vélodrome. Mais cela n'a pas du tout été le cas. L'ancien du Borussia Dortmund est retombé dans ses travers avec un placement douteux, des interventions maladroites et des relances manquées. Il est fautif sur le deuxième but d'Ajaccio avec ce but contre son camp.

Gigot (4) : comme ses coéquipiers de la défense, Samuel Gigot a manqué son match. Bien loin de la sérénité qu'il avait pu montrer quelques fois, il a beaucoup souffert dans l'axe gauche de la défense. On a senti qu'il avait eu du mal à se coordonner avec ses coéquipiers, notamment pour combler les espaces. Car il était souvent trop loin de Balerdi et consorts.

Kaboré (5) : titulaire en l'absence de Jonathan Clauss, l'international burkinabé a montré qu'il pouvait être un remplaçant fiable pour Igor Tudor. Comme à son habitude, il a eu une grosse activité dans son couloir droit et a multiplié les dédoublements. Le jeu marseillais a d'ailleurs beaucoup penché de son côté tant il a constamment été en mouvement pour ses partenaires. Mais il manque toujours de précision dans sa dernière passe. Remplacé par Bamba Dieng à la 76eme.

Rongier (4) : il se devait d'être le patron du milieu ce samedi, mais ça n'a pas été le cas. Valentin Rongier a été dominé par le milieu adverse aussi bien dans l'impact physique que dans le jeu avec et sans ballon. Un match sans pour lui puisqu'il n'a pas su aider son équipe. Pas pour rien si son équipe a été autant en difficulté dans le match.

Gueye (3,5) : avec la blessure de Matteo Guendouzi, Pape Gueye était titularisé dans l'entrejeu aux côtés de Valentin Rongier. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas marqué des points. En difficulté avec et sans ballon, il n'a pas livré son meilleur match, loin de là. Remplacé dès la mi-temps par Jordan Veretout (4) . L'ancien Nantais a livré une prestation dans la continuité de ce qu'il fait depuis le début de saison avec l'OM. C'est-à-dire, rien de bien intéressant avec et sans ballon. Match moyen pour lui.

Tavares (4) : de retour dans le onze après une légère blessure le week-end dernier, le piston gauche portugais n'a pas été aussi actif que depuis le début de saison. Et cela s'est d'ailleurs ressenti dans le jeu de l'OM qui n'a pas du tout penché de son côté au contraire. Physiquement, on l'a senti très emprunté. Il n'a fait aucune différence sur son couloir.

Gerson (3,5) : le Brésilien qui connaît un début de saison mitigé était aligné en soutien de l'attaquant ce samedi après-midi. Encore une fois, il n'a pas vraiment brillé dans ce style. Il a tout de même réussi à créer quelques décalages par la passe ou le dribble, mais c'est encore trop peu pour un joueur de ce niveau-là. Remplacé par Under à la 58eme . Le Turc n'a pas fait grand chose dans ce match mais a apporté de la vitesse.

Sanchez (4) : l'attaquant chilien a connu, lui aussi, une rencontre compliquée. Très peu trouvé dans le dos de la défense, il a traversé le match sans peser réellement sur la défense corse. Pourtant, il s'était illustré rapidement dans la rencontre en obtenant le penalty transformé par Payet. Mais c'est tout. Remplacé par Luis Suarez à la 58e. L'attaquant colombien a apporté de la profondeur mais sans plus.

Payet (3,5) : le meneur de jeu marseillais retrouvait une place de titulaire ce samedi. Dans un rôle en soutien de l'attaquant, Dimitri Payet s'est rarement illustré si ce n'est en début de rencontre grâce à sa technique. Et s'il a ouvert le score en transformant un penalty (son 100ème but en Ligue 1), l'ancien de West Ham a disparu petit à petit dans ce match. Au même titre que certains de ses coéquipiers, physiquement, on le sent en difficulté. Remplacé par Amine Harit à la 58eme. Comme depuis plusieurs matches, le Marocain a encore montré qu'il était indispensable pour faire la différence dans les derniers mètres.

AC Ajaccio