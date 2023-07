Rasmus Hojlund flatté de l’intérêt du PSG mais…

A la recherche d’un attaquant de pointe, le PSG multiplie les pistes depuis plusieurs semaines, mais il n’a pas encore trouvé son bonheur. Plus tôt, le journal L’Equipe a fait état d’une offre de 50 M€ pour Rasmus Hojlund, adressée à l’Atalanta Bergame, qui en espère bien plus et qui négocie déjà avec Manchester United. Justement, Manchester United est bien en pole position dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Car selon nos informations, la priorité de Rasmus Hojlund est bien de rejoindre le club mancunien, dont il rêve. Il est flatté par l’intérêt du Paris Saint-Germain mais il est clairement concentré sur un possible transfert du côté d’Old Trafford.

À lire

Le PSG a lancé une offre pour Rasmus Højlund