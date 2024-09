Man City : le procès du siècle en Premier League fait encore débat

Le procès de Manchester City s’ouvre aujourd’hui en Angleterre. Conformément à la section W des règles de la Premier League dans ce type de circonstances, l’audience du club anglais se tiendra à huis clos devant une commission de trois personnes seulement. Selon le Telegraph, le manque de transparence et le secret autour de cette audience, feraient grincer des dents les autres clubs de Premier League à l’aube de ce procès XXL, où les Sky Blues font face à 115 chefs d’accusations et risquent jusqu’à la relégation administrative.

La suite après cette publicité

Les autres formations de Premier League aimeraient que les informations liées à ce procès soient plus accessibles afin d’éviter tous soucis potentiels, car comme l’explique M. De Marco, un avocat britannique, dans les colonnes du Sports Law Bulletin : « les décisions prises à huis clos sont plus sujettes à la corruption ou à la négligence ». Dans une affaire d’une si grande ampleur, la justice par l’exemple est également une des revendications de ceux qui demandent un procès plus ouvert. Faire du dossier Manchester City un cas pratique pour dissuader les clubs d’enfreindre les lois dans le futur. Le procès devrait s’étendre sur une dizaine de semaines et les Citizens comptent bien clamer leur innocence dans cette affaire, que le procès soit public ou non.