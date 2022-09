OM : Cédric Bakambu fait ses adieux aux supporters

Six petits mois et puis s'en va. Arrivé en janvier dernier en provenance du championnat chinois, l'attaquant international congolais Cédric Bakambu quitte l'Olympique de Marseille, où il aura disputé 24 rencontres toutes compétitions confondues pour 4 buts et 2 passes décisives. Il devrait s'engager avec l'Olympiakos pour les trois prochaines saisons dans la foulée, comme nous vous l'avions révélé en début de journée. Le Léopard aux 40 capes (13 buts), convoqué par Sébastien Desabre pour la trêve de septembre, va donc découvrir le championnat grec et retrouver son ancien coéquipier à l'OM Konrad de La Fuente.

«C'est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu'au bout durant cette campagne de qualification en LDC la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur dans votre vie de supporter de ce beau club mais surtout dans vos vies personnelles. Que Dieu vous garde. Bakagoal», a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.