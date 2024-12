Serie A : pas de vainqueur entre le Genoa et le Torino

Triste match nul, et pas de but entre le Genoa et le Torino. Opposées dans le cadre de la 15e journée de Serie A ce samedi, les deux formations italiennes se sont quittées sur un score de parité (0-0), et on ne pourra pas dire que les supporters présents à Gênes en auront eu pour leur argent.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Torino 16 15 -4 4 4 7 16 20 13 Genoa 15 15 -11 3 6 6 13 24

Au classement de cette Serie A, le Genoa de Patrick Vieira, qui n’a néanmoins pas encore perdu le moindre match avec son nouveau club, reste 13e du championnat. Le Torino, 11e, enchaîne un 6e match consécutif sans victoire.