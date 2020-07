Le groupe de l'OM pour son stage en Allemagne

L'OM s'apprête à lancer sa campagne de matchs amicaux. Le club phocéen part en Allemagne pour un stage de quelques jours et affrontera pour l'occasion deux formations. Il y aura d'abord une rencontre face au FC Pinzgau (3e division autrichienne) le dimanche 19 juillet, puis une autre contre le SV Heimstetten (4e division allemande) le mercredi 22 juillet.

Pour ce stage, André Villas-Boas a convoqué un groupe de 27 éléments dont quelques jeunes comme les gardiens Ngapandouetnbu et Vanni, les défenseurs Abdallah, Perrin et Rocchia, les milieux Bertelli et Chabrolle et l'ailier Aké. La recrue Gueye est aussi présente.

Le groupe de l'OM :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu, Vanni - Alvaro, Caleta-Car, Perrin, Amavi, Sakai, Sarr, Abdallah, Rocchia - Kamara, Strootman, Sanson, Rongier, Lopez, Bertelli, Khaoui, Chabrolle, Gueye - Payet, Radonjic, Thauvin, Benedetto, Germain, Aké.