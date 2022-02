LdC : la liste du Paris Saint-Germain pour la phase finale

Sergio Rico, Rafinha, Juan Bernat. Déjà, en début de saison, le PSG avait dû écarter plusieurs pointures de sa liste de joueurs invités à participer à la Ligue des champions. Huit des vingt-cinq joueurs présents dans la liste devant avoir été formés en France. Avant d'attaquer la phase finale, les clubs toujours engagés au stade des huitièmes de finale sont amenés à publier une nouvelle liste. Le mercato d'hiver clôt, il est désormais possible de faire évoluer ses participants à la C1. Du côté du PSG, qui affrontera le Real Madrid en huitième de finale aller, le mardi 15 février prochain, plus besoin de s'inquiéter des cas Rico et Rafinha, partis en prêt à Majorque et à la Real Sociedad.

La suite après cette publicité

Mais cette fois encore, Juan Bernat manque à l'appel. Trois gardiens sont convoqués, même si Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas se sont partagés équitablement les six rencontres de la phase de poules. En défense, Sergio Ramos et sa forme aléatoire est bien présent, tout comme Colin Dagba, Layvin Kurzawa ou encore Thilo Kehrer. Au milieu, on retrouve des joueurs décisifs en poule tels que Georginio Wijnaldum, Ander Herrera ou encore Idrissa Gueye. Tous les cadres sont présents aux avant-postes, mais surtout le duo d'attaquants buteurs Mbappé (4 buts)-Messi (5 buts), qui porte à bout de bras le club parisien depuis le début de cette campagne.

La liste du PSG pour la phase finale de la C1 :

Gardiens (5) : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs (9) : Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, Diallo, Hakimi, Kehrer, Dagba, Nuno Mendes, Kurzawa

Milieux (8) : Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Danilo, Wijnaldum, Dina Ebimbe

Attaquants (5) : Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, Icardi