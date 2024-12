Southampton : Ivan Jurić veut baser son jeu sur… du death metal

Depuis samedi dernier, Southampton a un nouvel entraîneur : Ivan Jurić. Après le Torino et l’AS Roma, le coach croate rejoint un troisième banc durant cette année 2024. Il sera notamment chargé de maintenir les Saints en Premier League. Une mission qui s’annonce périlleuse puisque le club promu occupe actuellement la 20e et dernière place du championnat anglais, avec une seule victoire à son actif. Pour réaliser cet exploit, Jurić compte se baser sur un jeu assez atypique, qu’il qualifie de « death metal ».

« Quand j’étais jeune, j’aimais beaucoup la musique death metal et je pense que mon style de football ressemble à ce style de musique. Maintenant, j’aime un peu moins, je suis un peu plus doux maintenant, mais c’est toujours dans ma tête, de la bonne musique de métal. Je pense que (les joueurs) peuvent le faire. Ils sont jeunes, ils sont positifs, ils veulent travailler dur. Ce n’est pas facile de changer le style (de l’équipe) immédiatement, mais nous devons être intelligents. Ne pas jeter ce qu’ils ont fait dans le passé, mais essayer de mettre en place d’autres choses », a indiqué, lors de sa première conférence de presse, celui qui a succédé à Russell Martin et qui s’est engagé pour 18 mois à Southampton. Voyons s’il aura l’occasion de proposer ce style de jeu, contre West Ham, ce jeudi lors du Boxing Day.

