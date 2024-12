PL : Ivan Juric nouvel entraîneur de Southampton

C’est désormais officiel. Limogé par l’AS Rome en novembre, l’entraîneur croate Ivan Juric vient d’être nommé sur le banc de Southampton, actuel lanterne rouge de Premier League avec 5 petits points en 16 journées de championnat. « Malgré la position actuelle du club en Premier League, nous restons concentrés sur la lutte pour la survie cette saison et nous pensons que cette nomination nous apportera le cran et la détermination nécessaires pour améliorer les résultats sur le terrain. Jurić, ancien international croate en tant que joueur, arrive chez les Saints avec un contrat de 18 mois et la réputation d’aider ses équipes à se surpasser », a indiqué le club dans un communiqué.

«Je suis très heureux. Je pense que c’est un très grand défi, mais je suis très optimiste parce que j’ai vu une équipe qui peut faire mieux. Il est important d’être immédiatement connecté avec les fans. Je veux une équipe agressive et je pense que les fans de Southampton aimeront cela », a de son côté déclaré Juric après sa signature.