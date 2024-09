Reims - PSG : Randal Kolo Muani se contente du point du nul

Pour la première fois de la saison, le PSG a laissé des points en route au stade Auguste Delaune. Surpris par son homologue champenois dès le début de la partie, le club de la capitale a puisé dans ses ressources pour combler son retard en seconde période grâce à Dembélé, sans pour autant l’emporter au finish (1-1), ce samedi à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1 . Tenu en échec, le champion de France en titre marque le pas et pourrait être rejoint par l’OM dès demain si les Phocéens venaient à s’imposer contre Lyon. Mais pour Randal Kolo Muani, l’essentiel a été assuré, à savoir rester invaincu.

«On voulait à tout prix revenir au score et gagner le match. Ça a été compliqué, on a essayé de mettre de l’intensité. Mais il faut regarder le côté positif, on est toujours invaincu. On savait qu’ils allaient jouer comme ça, ils étaient prêts pour ce match et il fallait que l’on réponde présent. Le plus important, c’est que l’on revient avec un point», a déclaré l’attaquant parisien au micro de DAZN.