FC Nantes - PSG : les compositions probables

Match de gala ce soir à La Beaujoire où le FC Nantes reçoit le PSG, leader de notre Ligue 1 (coup d’envoi à 21h). Avec désormais 11 points d’avance, le club de la capitale est sur une autoroute pour remporter le titre. Reste à savoir quand il sera sacré. Nous allons un peu vite en besogne car nous ne sommes qu’à la 22e journée. Nous serons surtout concentrés sur la performance de Kylian Mbappé, lequel va disputer son premier match depuis que les informations relatives à son départ en fin de saison sont sorties dans la presse.

La suite après cette publicité

Mais avant cela, place aux Canaris. Après six matchs de suite sans victoire, ils ont enfin pu se donner de l’air en battant Toulouse le week-end dernier. Ces trois points sont les bienvenues dans la quête du maintien et pour la confiance engrangée d’ici la fin de saison. Reste tout de même à confirmer pour Jocelyn Gourvennec et ses hommes. L’entraîneur devrait aligner un 4-3-3 avec Descamps dans le but en l’absence de Lafont, et une défense constituée de droite à gauche de Coco, Castelletto, Zézé et Cozza. Cela place Nicolas Pallois sur le banc.

À lire

PSG, Real Madrid : les dessous de la décision de Kylian Mbappé

Du changement dans le milieu du PSG

Dans l’entrejeu, Sissoko est préssenti pour démarrer la rencontre aux côtés du capitaine Chirivella. Enfin pour les accompagner, on retrouverait Douglas Augusto. En attaque, c’est le classique des derniers matchs avec Bénie Traoré à droite pour épauler Mohamed et Kadewere, l’homme en forme de cette équipe. Le PSG est prévenu de l’équipe qu’il devrait retrouver face à lui. Luis Enrique va privilégier la titularisation de Donnarumma dans le but. En défense, Hakimi et Hernandez, de retour dans le onze, occuperaient les ailes entre une charnière Marquinhos-Danilo.

La suite après cette publicité

Le technicien espagnol préparera à coup sûr une petite surprise dans sa composition de départ. Reste à savoir laquelle, et pourquoi pas le milieu de terrain? Zaïre-Emery est bien parti pour commencer ce match en compagnie de deux revenants. On parle ici de Manuel Ugarte, resté sur le banc contre la Real, et de Marco Asensio, entré à 20 minutes du terme. Car devant, on aurait droit aux titulaires des dernières semaines, à savoir Dembélé et Barcola en soutien de Mbappé, qui sera donc observé de très près après les révélations de ces derniers jours.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur la rencontre PSG-LOSC. Une victoire 2-0 du PSG peut vous rapporter jusqu’à 586€.