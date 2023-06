PSG : Christophe Galtier convoqué devant le Tribunal correctionnel pour discrimination et harcèlement moral

La suite après cette publicité

Ce vendredi matin, l’info avait déjà eu l’effet d’un tremblement de terre dans le monde du football. Alors qu’il est toujours l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier ainsi que son fils adoptif John Valovic-Galtier avaient été placés en garde à vue à Nice. Les deux hommes étaient entendus par les enquêteurs pour des «faits présumés de discrimination au travail se référant à l’appartenance à une prétendue race ou religion» lors de leur passage à l’OGC Nice.

Ces gardes à vue faisaient donc suite aux éléments recueillis par les policiers depuis plus de deux mois maintenant. Dans cette enquête, la police avait également entendu certains joueurs niçois mais aussi le président Jean-Pierre Rivère et le désormais ex-entraîneur Didier Digard. Après plusieurs heures, une autre information tombait. Le fils, John Valovic-Galtier, a fini par être relâché sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Mais Christophe Galtier a été maintenu en garde à vue.

Christophe Galtier jugé en décembre, son fils blanchi

Ce vendredi soir, on en sait encore plus. Xavier Bonhomme, le procureur de la République de Nice, a annoncé, via un communiqué, les résultats de l’enquête. «Au terme de leurs auditions, ils ont contesté les infractions qui étaient susceptibles de leur être reprochées. Dépourvu de toute fonction officielle au sein de l’OGC Nice, John Valovic-Galtier a été laissé libre à l’issue de ses auditions», peut-on d’abord lire dans le communiqué avant d’apprendre la décision prise concernant le coach du PSG.

Christophe Galtier a été déféré au parquet en vue de sa convocation devant le Tribunal correctionnel de Nice le 15 décembre prochain pour y être jugé des chefs de harcèlement moral et discrimination à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée»*, annonce le procureur de la République de Nice. L’ancien coach de Nice va donc être jugé pour harcèlement moral et discrimination en décembre prochain. Il risque jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.