FC Barcelone : Joan Laporta allume déjà le PSG

Le FC Barcelone, s'il avait réussi à contrer une sorte de crise sportive qui couvait depuis un long moment, n'avait pas réussi à passer au-delà d'une crise institutionnelle, Josep Maria Bartomeu étant obligé de démissionner sous la pression, de Lionel Messi notamment, avant de convoquer des élections anticipées. Celles-ci avaient lieu ce dimanche et on connaît maintenant le nouveau président du Barça. Il s'agit de Joan Laporta, bien connu puisqu'ex-président du club (2003-2010).

Mais cette fois, il va avoir beaucoup de travail. Il va déjà falloir convaincre Lionel Messi de rester au FCB, ce qui ne va pas être simple et surtout essayer de reconstruire une équipe, qui a perdu un peu de son ADN ces derniers temps. Pour le moment, le Barça a surtout rendez-vous à Paris, pour affronter le Paris SG en match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions après une défaite cuisante au Camp Nou sur le score de quatre buts à un et un triplé de Kylian Mbappé.

Laporta tacle Leonardo

Visiblement, Laporta ne porte pas vraiment dans son cœur le PSG. « Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur (Neymar et Di Maria l'ont fait, ndlr) peut publiquement souhaiter la venue du meilleur joueur de l'histoire. Un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. C'est un homme de football. Je suis sûr que le PSG a bien compris le message », peut-on ainsi lire dans Le Parisien ce lundi matin.

Mais ce n'est pas tout puisqu'il a évoqué cette nouvelle rivalité et mis un léger tacle au club parisien concernant son modèle de gestion : « le match à Paris mercredi sera mon premier en tant que président. J'adore notre nouvelle rivalité. Même si nous avons deux modèles différents : l'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à la fin de saison ». Le match est bel et bien lancé et devrait encore nous offrir quelques belles passes d'armes.