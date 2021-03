FC Barcelone : Joan Laporta élu à la présidence

Le FC Barcelone connait enfin son nouveau président. Ce dimanche les socios votaient pour désigner l'homme chargé de diriger leur club pour les six prochaines années. Après plusieurs débats animés, Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa allaient donc enfin savoir s'ils allaient ou non prendre les destinées du Barça. Le premier cité était présenté comme le favori ultime de ces élections. Il faut dire que son mandat entre 2003 et 2010 fut particulièrement brillant avec notamment l'arrivée de Ronaldinho en provenance du PSG ou encore une victoire en Ligue des champions en 2006 avec Franck Rijkaard. Laporta a également été à l'origine du nouveau cycle glorieux entamé par Pep Guardiola.

Face à lui on retrouvait Victor Font l'homme d'affaires de 48 ans candidat soutenu notamment par un certain Xavi susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique aux Blaugranas. Enfin, Toni Freixa incarnerait la continuité en quelque sorte. Secrétaire général de la direction sous Bartomeu puis porte-parole du FC Barcelone entre 2010 et 2015, l'avocat de 52 ans demeure tout sauf un inconnue dans le microcosme du Barça. Après dépouillement des bulletins, le résultat est tombé tard dans la soirée. Joan Laporta devient le nouveau président du FC Barcelone avec plus de 57,6 % des voix ce qui représente plus de 29 000 bulletins rien que pour l'intéressé.

Joan Laporta, l'homme providentiel pour redresser le Barça ?

Dans son programme, Joan Laporta souhaitait s'appuyer sur Mateu Alemany à la direction générale du club, et convaincre Lionel Messi de rester en Catalogne. En parallèle, le principal protagoniste espérait enrôler des stars dès l'été prochain et confirmer Ronald Koeman dans ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première.

Sur l'aspect financier, son objectif demeurait limpide : trouver des sources de revenus supplémentaires pour assainir les comptes via notamment l'émission d'obligations. Le nouveau président du FC Barcelone va désormais se mettre au travail avec en ligne de mire le huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG mercredi.