Le PSG donne des nouvelles de Neymar

Neymar est passé sur le billard. Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué médical concernant l’état de santé de son n°10 brésilien, qui a été opéré avec succès de son entorse de la cheville droite avec lésions ligamentaires.

« Neymar Jr a été opéré ce vendredi en fin de matinée à l’hôpital ASPETAR de Doha, par les professeurs Peter D’hoodge, James Calder et Rodrigo Lasmar. L’intervention s’est très bien déroulée. Le joueur va désormais respecter un protocole de repos et de soins », indique le PSG. Neymar, sorti sur civière le 19 février dernier contre Lille, sera absent entre 3 et 4 mois. Sa saison 2022-2023 est terminée.

