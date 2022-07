Ligue 1 : la programmation de la 1ère journée de la saison 2022/2023

La Ligue de Football Professionnel vient de dévoiler la programmation TV de la 1ère journée de la saison 2022/2023, avec comme diffuseurs Amazon et Canal +. Cette journée d'ouverture de ce nouvel exercice débutera par l'Olympique Lyonnais, hôte de l'AC Ajaccio au Groupama Stadium, le vendredi 5 août.

S'en suivront samedi deux rencontres de deux autres cadors du championnat de France avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, champion de L1 en titre, qui joueront respectivement Strasbourg et Clermont. Dimanche, le promu Toulouse accueillera Nice au Stadium avant le multiplex traditionnel de 15 heures. Enfin, Rennes affrontera Lorient pour le premier derby breton de la saison avant le match de clôture entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims.

Vendredi 5 août à 21h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – AC Ajaccio

Samedi 6 août à 17h00 sur Prime Video

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

Samedi 6 août à 21h00 sur Canal + Décalé

Clermont Foot 63 – Paris Saint-Germain

Dimanche 7 août à 13h00 sur Prime Video

Toulouse FC – OGC Nice

Dimanche 7 août à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – FC Nantes

RC Lens – Stade Brestois 29

LOSC Lille – AJ Auxerre

Montpellier Hérault SC – ESTAC Troyes

Dimanche 7 août à 17h05 sur Canal + Sport

Stade Rennais FC – FC Lorient

Dimanche 7 août à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Stade de Reims