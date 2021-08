PSG : le contrat XXL qu'a refusé Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

La pression. C'est probablement ce que ressent Kylian Mbappé en ce moment. D'un côté, le Paris Saint-Germain qui veut à tout prix le prolonger, n'hésitant pas à évoquer son cas en public, à l'image des sorties récentes de Nasser Al-Khelaïfi. Le patron du PSG a ainsi fait savoir que le Bondynois n'avait pas d'excuse pour se plaindre du projet sportif parisien au vu du recrutement estival. Et dans le même temps, le Real Madrid travaille aussi dans l'ombre pour le recruter.

En Espagne, l'espoir commence à renaître et à Madrid on semble de plus en plus convaincu de pouvoir l'attirer dès cet été. Les Merengues tenteront le coup, mais l'attendent déjà pour 2022 en cas d'échec, à tel point que Marca explique que du côté du Real Madrid, tout est déjà prêt pour l'accueillir. Mais surtout, le journal ibérique explique que le joueur a refusé une prolongation juteuse.

Kylian Mbappé dit encore non

Ainsi, le Paris Saint-Germain avait proposé un contrat de six ans au champion du monde il y a deux semaines. Le tout, avec une belle revalorisation salariale, afin de percevoir un salaire similaire à celui de Neymar, qui touche aujourd'hui environ 3 millions d'euros brut mensuels (36 millions annuels), soit un millions d'euros mensuels de plus que l'ancien de Monaco (24 millions annuels actuellement). Mais la réponse a été claire : non.

Mbappé ne veut pas prolonger. C'est décidé, il veut rejoindre le Real Madrid, et si possible, le faire cet été toujours selon le média ibérique. De son côté, le PSG continue de faire pression, mais dans cette histoire, c'est bien l'attaquant qui aura le dernier mot. Certains journaux évoquent une possible prise de parole du principal concerné dans la journée de lundi. Affaire à suivre...